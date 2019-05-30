Будет мощный удар: названы даты магнитных бурь в июне

Магнитные бури в июне будут не такими продолжительными и сильными, как в мае и в течении первого летнего месяца ожидается один очень сильный удар – 9 июня. Остальные колебания будет менее слабыми.

Первая магнитная буря ударит уже в понедельник, 3 июня. Она будет достаточно сильной, поэтому метеозависимым стоит поберечь свое здоровье.

Следующая волна ожидается в период с 8 по 10 июня. 8 числа ожидаются средние магнитные колебания, которые могут вызвать головные боли и общее недомогание.

9 июня будет очень мощный удар и специалисты рекомендуют в этот день не перенапрягаться, людям с хроническими заболеваниями держать лекарства под рукой, а все важные поездки и мероприятия лучше перенести на другой день.

10 июня будут ощущаться последствия сильного метеоудара и возможно повышенное эмоциональное напряжение, слабость и головные боли.

Магнитные бури в июне (Коллаж РБК-Украина)

Потом наступит перерыв до 19 июня. В этот день также ожидается сильная буря, которая пройдет достаточно быстро. Однако следить за здоровьем необходимо: пить больше воды, гулять на свежем воздухе и снизить напряжение.

Конец месяца также будет напряженным. С 27 по 29 июня будет еще одна метеоволна, которая сильно ударит по здоровью людей. Возможны сонливость, бессонница, раздражительность, рассеянность внимания, головные боли и нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

Эти дни по возможности стоит провести за городом, на даче или включить в свой график обязательную прогулку по парку.

Напомним, ранее мы писали о том, как защитить свой организм от воздействия магнитных бурь.

А также рассказывали о том, что астрологи сделали важное предупреждение о последних днях мая.