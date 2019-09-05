Будет много сюрпризов: Данилко заинтриговал заявлением

Андрей Данилко рассказал, как ему работалось с новыми судьями Х-Фактор, об особенностях выбора участников на кастинге, а также о том, чего ждет от 10 праздничного сезона шоу.

По словам Данилко со всеми судьями он был знаком и ранее, кроме Алессандро Сафина.

"Знаете, всегда настороженно отношусь к новым людям. Всегда есть момент симпатии-антипатии, сойдетесь или нет, привыкание. Считаю, что в 10 сезоне очень хороший состав. В первый раз тут две девочки, светленькая и темненькая, и два мальчика. Что-то в этом есть. Конечно, привыкаешь к чему-то одному. Мне было сложно два года назад, когда полностью поменялся состав жюри. Думал, как это будет, как воспримет зритель. Пару дней адаптируешься, а потом понимаешь - в этом всем свои плюсы", - с улыбкой сказал Данилко.

Андрей Данилко на шоу Х-Фактор (фото: пресс-служба СТБ)

Артист рассказал, что поддерживает связь и с участниками прошлых сезонов, в том числе с его подопечным, суперфиналистом 9 сезона Димой Волкановым.

"Конечно, он иногда просит какие-то советы. Множество людей встречаешь в жизни, но с некоторыми остаются человеческие отношения. Будто знаете друг друга много лет - как-будто из одного общежития или в школе вместе учились", - добавил он.

Что касается участников нового сезона, их Андрей Михайлович сравнивает с абитуриентами.

"На Х-Факторе мы как в училище абитуриентов принимаем, потом на прямых эфирах на них будет смотреть вся страна. С ними нужно работать, каждый раз они должны удивлять и выглядеть по-разному. Так, чтобы это было интересно зрителю", - отметил Данилко.

Андрей Данилко на шоу Х-Фактор (фото: пресс-служба СТБ)

В 10 сезоне Х-Фактора создатель Верки Сердючки обещает еще больше звезд и приятных подарков.

"Мы все родом из детства, всегда хочется увидеть тех, за кем наблюдал только на экране телевизора. Имен не назову, но будет много сюрпризов", - интригует он.

Напомним, что первый выпуск Х-Фактора выйдет на канале СТБ уже 14 сентября.

Ранее звезда сериала "Крепостная" откровенно рассказала о Ксении Мишиной.