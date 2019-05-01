Что будет с гривной в мае: появился неожиданный прогноз

Аналитики прогнозируют, что курс доллара в начале мая 2019 года в Украине будет оставаться более-менее стабильным.

Ранее долар стал дешевле в продаже. Увеличение разницы между покупкой и продажем доллара говорит о том, что экономисты верят в дальнейшее укрепление гривны. Из-за этого скупать валюту не спешат, ведь долар может дешеветь еще больше в дальнейшем.

Согласно комментариям финансистов, никакого ажиотажа на рынке валюты нет. На нем в начале мая наблюдается и будет дальше наблюдаться относительное затишье.

Каким же будет курс доллара и гривны в мае?

Фото: Обмен валют (РБК-Украина/Виталий Носач)

Большинство аналитиков сходяться в том, что курс гривны будет стабильным. Но при этом в мае долар может быть чуть выше, чем в конце апреля, и вырасти в цене до 27 гривен за долар и немного больше.

Такой же курс (26,5-27,5 гривен за доллар) останется и летом, уверен руководитель секретариата Совета предпринимателей при КМУ Андрей Забловский. Об этом он рассказал в комментарии "Сегодня".

"Снизится деловая активность, вырастет экспорт наших товаров, и снизится импорт нефтепродуктов - это все укрепит нацвалюту. Но есть и риски политические. Если власть потеряет контроль над ситуацией в стране, то это отпугнет инвесторов, а люди захотят снять деньги из банков", - рассказал изданиию эксперт.

Напомним, ранее аналитики назвали верхний порох для долара до конца 2019-го года. Экономисты при этом рассказали, выше какой отметки до конца года долар точно подниматься не будет.

Также эксперты дали прогноз о том, как социальные выплаты, которые недавно внедрили в Украине, скажутся на экономике.