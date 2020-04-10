Что будет с доступом к ВКонтакте и Одноклассники: Зеленский принял решение

Российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" заблокировали в Украине три года назад, и через несколько дней запрет нужно будет "обновить". В команде президента Владимира Зеленского считают, что ограничение доступа к этим сайтам нужно продлевать.

15 мая действие указа бывшего главы государства о блокировке к ним истекает, и нынешний гарант намерен продлить запрет к российским социальным сетям и интернет-сервисам в Украине.

По словам замглавы комитета цифровой трансформации, народного депутата от "Слуги народа" Александра Федиенко, глава государства уже принял такое решение, а распоряжение уже есть в Офисе президента. Об этом передает "Обозреватель".

Политик уточнил, что соцсети по указу главы государства после 15 мая никто разблокировать не будет - это ему подтвердили осведомленные источники.

Федиенко добавил, что сам он выступает за введение экономических санкций против компаний с российским капиталом, но не выборочно.

"Я всегда буду против любой технической блокировки на сетях операторов. С населением нужно работать информационно, создавая свои каналы донесения информации", - отметил нардеп.

Напомним, до победы на президентских выборах Владимир Зеленский в интервью РБК-Украина сравнил запрет российских соцсетей с "парковками в Киеве". Он также подчеркивал, что альтернативных социальных сетей украинцам недостаточно, если они обходят запрет.