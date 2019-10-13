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Что будет с долларом в Украине: эксперты дали ободряющий прогноз

STYLERЖизнь    13.10.2019 - 12:59
Что будет с долларом в Украине: эксперты дали ободряющий прогноз
Курс доллара в Украине - прогноз экспертов (фото: twitter.com/narodna_pravda)

Экономисты рассказали, каким будет курс американского доллара в ближайшее время

Курс доллара в Украине продолжит снижаться, несмотря на то, что ранее эксперты давали совершенно противоположные прогнозы. Об этом сообщил старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб, передают Факты.

"После резкого роста до 25 грн и выше, курс доллара вернулся в середину диапазона 24-25 грн и постепенно движется в направлении нижней границы этого коридора. На ближайшую неделю мы ожидаем его снижения. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,3 грн, а наличный доллар в банках - около 24,2−24,5 грн", - говорит эксперт.

Что будет с долларом в Украине: эксперты дали ободряющий прогнозКурс доллара в Украине - прогноз экспертов (фото: РБК-Украина)

Несмотря на то, что обычно осенью гривна обесценивается из-за сезонных факторов (в том числе из-за выплаты государством внешних долгов), в этот раз все вышло совершенно иначе.

Так, по словам председателя Национального банка Украины Якова Смолия, на курс гривни фундаментально влияют такие факторы как: валютные поступления экспортеров агропродукции, которые существенно выросли и вложения нерезидентов в ценные бумаги правительства.

Напомним, что ранее НБУ для поддержания курса гривны продал 200 млн долларов.

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