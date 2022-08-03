Что будет, если добавить аспирин на растения? Хитрость опытных садоводов

Существует бесчисленное множество ситуаций, которые могут вызвать стресс у ваших растений, в том числе при обрезке, когда они сталкиваются с экстремальными температурами или даже когда ваш питомец приходит погулять по ним или погрызть их листья.

Затем, чтобы защитить себя, они производят салициловую кислоту, активное и мощное вещество, обычно называемое "аспирином". Это препарат, который мы часто используем для облегчения боли, мигрени, лихорадки и всевозможных воспалений.

Однако растения естественным образом выделяют его иногда в недостаточных количествах. Таким образом мы сами можем "успокоить их". Аспирин не только снимет с них стресс, но и защитит их от микроорганизмов, многочисленных вредителей и, таким образом, сделает их более устойчивыми ко всем видам болезней.

Как укреплять растения аспирином

Рекомендуется растворять одну таблетку аспирина на каждый литр воды, которую вы используете для полива растений. До этого вам нужно измельчить таблетку.

Аспирин действует как отличное средство для укоренения: когда вы собираетесь пересаживать цветы или любое растение, вы можете помочь им развить более сильные, крепкие и устойчивые корни.

Для этого просто опрыскайте корни смесью аспирина и воды, прежде чем пересаживать их в больший горшок или прямо в саду. Обратите внимание, что пересадка часто является источником стресса: аспирин укрепит защитные силы растений и повысит их иммунную систему.

Аспирин также играет важную роль в улучшении прорастания семян. Низкая доза аспирина (1 таблетка на 5 литров воды) будет очень благоприятна для их роста.