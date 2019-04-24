Что будет делать первая леди Елена Зеленская: главные традиции жены президента

По результатам выборов президента Украины, лидером на выборах с большим отрывом от своего оппонента Петра Порошенко становится Владимир Зеленский.

В связи с этим многих украинцев интересует, чем будет заниматься новая первая леди – жена Владимира Елена Зеленская.

Какие есть в Украине традиции поведения первой леди, что она может делать, пока ее муж занимает пост главы государства - об этом в утренней программе радио "Голос Столицы" рассказал эксперт по политике Александр Солонтай.

"В Украине мы имеем две традиции. Первая традиция касается того, что первая леди - это непубличная личность, которую никто не видит, которая сидит дома. И вторая традиция касается того, что первая леди - это публичная личность, которая занимается общественной, благотворительной деятельностью", - пояснил эксперт.

Фото: Елена Зеленская с мужем (РБК-Украина)

В целом строгих правил поведения первой леди в Украине нет. Чем заниматься жене президента – решает она сама.

"Почему я говорю уже традиции? Потому что в Украине, можно сказать, у половины президентов было так, а у второй половины было иначе. Можем сказать, что обе истории имеют место во всем мире, то есть это не типичная вещь, что первая леди выходит на публику только иногда, а в основном занимается домашними делами. Так и во многих странах бывало. И так же во многих странах первая леди – это очень публичная личность", - добавил Солонтай.

Фото: Елена Зеленская (РБК-Украина)

По его словам, первая леди также часто занимается опекой над детьми, инклюзивным образованием, высшим образованием, вопросами благотворительных меценатских акций, музеями, культурой, международного и межкультурного диалога, занимается неформальными встречами.

"Она также может заниматься женскими делами, ветеранскими делами. То есть там, где лицо женщины имеет дополнительный аспект, получается, что это и неофициально, и в то же время очень официально", - подчеркнул он.

Фото: Елена Зеленская скоро станет первой леди (Facebook.com)

Что именно первая леди будет делать, когда ее муж вступит в должность – пока неизвестно.

Она сама ранее заявила, что у нее пока что есть немного времени для того, чтобы решить, чем она будет заниматься, когда ее муж Владимир Зеленский возглавит страну. По ее словам, она бы хотела продолжить писать шутки для "Квартала 95" и охотно редактировала бы официальные выступления мужа.

Напомним, ранее Елена Зеленская рассказала, кем мечтает стать ее дочь. По словам жены Владимира Зеленского, их дочь Александра очень эмоционально реагировала на выборы президента Украины.

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