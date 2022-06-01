Что будет с автомобилем, который долго простоял без движения: последствия будут неутешительны

Инженеры и конструкторы создают механизмы с расчетом на то, чтобы автомобиль ездил. Поэтому рабочий режим - это его естественное состояние, и чем дольше машина "спит", тем осторожнее нужно ее "будить".

Как может повредиться авто

Важно, что во время не пользованием авто на него может повлиять много факторов.

Наиболее неблагоприятным фактором для материалов и механизмов считается влажность, что приведет к коррозии. Поэтому машину стоит хранить в теплом сухом гараже, а не на открытой стоянке или во дворе.

Также больше всего от длительного простоя страдают резиновые сальники и прокладки, которые на такой долгий срок остаются без контакта со смазкой. Они теряют эластичность и могут потрескаться.

Кроме того, в состоянии длительного покоя в структуре масла авто может произойти эффект расслаивания, в результате чего образуется осадок различных фракций. При регулярной эксплуатации этого не происходит, потому что в рабочем режиме жидкость постоянно циркулирует и перемешивается. Чтобы не повредить мотор, старую смазку лучше заменить на новую.

К тому же горючее также подвержено распаду и окислению. Срок годности бензина и дизельного топлива в среднем 12 месяцев, причем у дизеля он сокращается до пол года при высоких температурах.

Кроме того, даже после пол года покоя автомобиля на улице следует поменять тормозную жидкость, из-за того, что она имеет свойство накапливать влагу.

За шесть месяцев могут покрыться слоем ржавчиной тормозные колодки и тормозной диск. Впрочем, после нескольких манипуляций педалью тормоза при движении их рабочая поверхность очистится.

Стоит отметить, что аккумулятор в состоянии покоя может разрядиться.