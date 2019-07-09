Під Вінницею "копи" жорстко познущалися над затриманим: з'явилося відео

Співробітники поліції били затриманого і змушували присідати
У Вінницькій області співробітники поліції знущалися над затриманим чоловіком. Його били кийком і змусили присідати у відділенні поліції. Відео інциденту виклав користувач мережі Анатолій Качур на своїй сторінці в Facebook.
Автор відео розповів, що відео знято в Ямпільському відділенні поліції. Затриманого били і принижували патрульні Семчук і Бишинская, а також їхній керівник - Мілевський.
За даними прес-служби поліції Вінницької області, двох співробітників патрульної поліції і керівництво Ямпільського відділення поліції відсторонили від виконання службових обов'язків.
Поліцейські під Вінницею знущалися над затриманим (відео: facebook.com/Анатолий Качур
В даний момент відбувається службове розслідування. Всі зібрані матеріали передані до Державного бюро розслідувань для правової кваліфікації дій поліцейських.
Користувачі мережі прокоментували даний інцидент.
Скріншот з Facebook
Скріншот з Facebook
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