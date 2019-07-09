Під Вінницею "копи" жорстко познущалися над затриманим: з'явилося відео

Поліцейські під Вінницею знущалися над затриманим (фото: колаж РБК-Україна)

Співробітники поліції били затриманого і змушували присідати

У Вінницькій області співробітники поліції знущалися над затриманим чоловіком. Його били кийком і змусили присідати у відділенні поліції. Відео інциденту виклав користувач мережі Анатолій Качур на своїй сторінці в Facebook.

Автор відео розповів, що відео знято в Ямпільському відділенні поліції. Затриманого били і принижували патрульні Семчук і Бишинская, а також їхній керівник - Мілевський.

За даними прес-служби поліції Вінницької області, двох співробітників патрульної поліції і керівництво Ямпільського відділення поліції відсторонили від виконання службових обов'язків.

Поліцейські під Вінницею знущалися над затриманим (відео: facebook.com/Анатолий Качур

В даний момент відбувається службове розслідування. Всі зібрані матеріали передані до Державного бюро розслідувань для правової кваліфікації дій поліцейських.

Користувачі мережі прокоментували даний інцидент.

Спробуйте дати хід цьому відео. У Сумах було знущання над бездомним, так поліцейські отримали по заслугах;

Чим завинив цей хлопець? Чому так знущатися? Хотілося б, щоб це відео побачив наш президент. Щоб кожен, де б він не працював, сумлінно ставився до своєї роботи і не дозволяв собі принижувати людей, щоб боялися, що за такі вчинки можуть залишитися без роботи;

Скріншот з Facebook

В шоці!!! Нічого не змінилося!!! Яка на**р реформа?!

Жах ... і таке масово відбувається у поліції. Ви б бачили злість в очах оперативників, коли адвокат все ж пробивається в ділянку.

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що з'явилися нові деталі вбивства 13-річної дівчинки під Дніпром.

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