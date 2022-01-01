Когда и как будем праздновать Новый год 2023: точная дата и приметы

Пока в Украине и во всем мире люди наслаждаются первым днем 2022 года, мы решили рассказать о том, на когда припадет празднование следующего Нового года 2023.
Какого животного это будет год по восточному календарю, как правильно его отмечать, будет ли он выходным - читайте в материале Styler ниже.
Украина, как и большинство стран, отмечает Новый год 1 января, в первый день года по григорианскому, юлианскому и новоюлианскому календарям. В 2023-м празднование припадет на выходные - в ночь с субботы (31 декабря 2022) на воскресенье (1 января 2023).
Скорее всего, многие украинцы (особенно работники бюджетных сфер) будут выходными в понедельник, 2 января, чтобы как следует хорошо "отойти" от празднований.
2023 год - невисокосный. В нем 365 дней, а в феврале этого года 28 дней.
Добавим, что новогодние празднования с учетом поясного времени всегда начинаются в Тихом океане на островах Кирибати.
Последними провожают старый год жители тихоокеанских островов Мидуэй.
Символом 2023 года будет Черный Водяной Кролик.
Год будет достаточно спокойным и гармоничным. Иначе быть и не может, ведь Кролик - существо ласковое, нежное, заботящееся о своем потомстве.
Лучше всего, советуют астрологи, встречать 2023-й в кругу семьи - тихо, пристойно и предсказуемо.
Наряд для встречи Нового года 2023 должен быть не вычурным, а уютным и в спокойных тонах. В частности, специалисты рекомендуют использовать в одежде лиловые оттенки.
Также можно выбрать наряд голубого, синего, бирюзового белого цвета и дополнить его черным аксессуаром.
Чтобы желание, задуманное за мгновенье до Нового года, сбылось, нужно:
А самое главное - верьте в осуществление своего желания и делайте все, что от вас зависит!
Держите также список альтернативных новогодних фильмов для хорошего вечера.