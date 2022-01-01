Коли і як будемо святкувати Новий рік 2023: точна дата і прикмети

Коли буде Новий рік 2023?

Україна, як і більшість країн, відзначає Новий Рік 1 січня, у перший день року за григоріанським, юліанським та новоюліанським календарями.

У 2023-му святкування припаде на вихідні - у ніч з суботи (31 грудня 2022) на неділю (1 січня 2023).

Швидше за все, багато українців (особливо працівники бюджетних сфер) будуть вихідними у понеділок, 2 січня, щоб як слід добре "відійти" від святкувань.

2023 рік - невисокосний. У ньому 365 днів, а в лютому цього року 28 днів.

Додамо, що новорічні святкування з урахуванням поясного часу завжди починаються в Тихому океані на островах Кірібаті.

Останніми проводжають старий рік жителі тихоокеанських островів Мідуей.

Який це буде рік за східним календарем?

Символом 2023 року буде Чорний Водяний Кролик.

Рік буде досить спокійним і гармонійним. Інакше бути і не може, адже Кролик - істота ласкава, ніжна, піклується про своє потомство.

Найкраще, радять астрологи, зустрічати 2023-й в колі сім'ї - тихо, пристойно і передбачувано.

Наряд для зустрічі Нового року 2023 повинен бути не химерним, а затишним і в спокійних тонах. Зокрема, фахівці рекомендують використовувати в одязі лілові відтінки.

Також можна вибрати наряд блакитного, синього, бірюзового білого кольору і доповнити його чорним аксесуаром.

Як правильно загадати бажання на Новий Рік 2023

Щоб бажання, задумане за мить до Нового року, збулося, потрібно:

сформулювати його чітко, щоб воно було від вашого імені і особисто для вас

озвучувати його в теперішньому часі

у формулюванні не використовувати частку "не"

загадувати виключно позитивне бажання

формулювати "фінансове" бажання не про самі гроші, а про те, які блага ви отримаєте завдяки їм

не озвучувати бажання іншим людям, навіть найближчим.

А найголовніше - вірте в здійснення свого бажання і робіть все, що від вас залежить!