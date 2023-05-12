Це не грибок. Лікар розповіла, чому з'являються білі цятки на нігтях

Дуже часто у людей на нігтях з'являються білі цятки, які багато хто вважає грибком. Але це не так, це явище називається – лейконіхія.

Про причини появи на нігтях білих цяток розповіла у Facebook лікар із Києва Ірина Власенко.

Що потрібно знати про лейконіхію

Залежно від поширеності процесу розрізняють:

Точкову.

Смугасту.

Тотальну, тобто коли весь ніготь стає непрозорим і набуває білого кольору.

Причини виникнення

Травма самого нігтя (і звідки й починає ніготь свій зріст): агресивний манікюр, видалення бородавок навколо нігтів, забій, тісне взуття. Найчастіше це ураження 1-2 нігтів, іноді пацієнт може пам'ятати сам факт ушкодження.

Системні захворювання: епілепсія, хвороба Ходжкіна, лейкемія та інші.

Дерматологічні захворювання: псоріаз, екзема, червоний плаский ліхен, акродерматит, мультиформна еритема.

Дефіцит цинку, заліза.

Чи потрібно лікувати?

Як самостійний прояв лейконіхія лікування не потребує. За наявності травми пройде самостійно, потрібен лише час та трохи терпіння. А якщо захворювання системне, слід лікувати саме причину.

Не треба при перших білих цяточках на нігтях бігти до лікаря у пошуках лімфоми чи захворювань щитовидної залози.

Як запобігти появі білих крапок на нігтях