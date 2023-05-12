Це не грибок. Лікар розповіла, чому з'являються білі цятки на нігтях
Фото: Чому на нігтях з'являються білі плями (parenting.firstcry.com)
Дуже часто у людей на нігтях з'являються білі цятки, які багато хто вважає грибком. Але це не так, це явище називається – лейконіхія.
Про причини появи на нігтях білих цяток розповіла у Facebook лікар із Києва Ірина Власенко.
Що потрібно знати про лейконіхію
Залежно від поширеності процесу розрізняють:
- Точкову.
- Смугасту.
- Тотальну, тобто коли весь ніготь стає непрозорим і набуває білого кольору.
Причини виникнення
- Травма самого нігтя (і звідки й починає ніготь свій зріст): агресивний манікюр, видалення бородавок навколо нігтів, забій, тісне взуття. Найчастіше це ураження 1-2 нігтів, іноді пацієнт може пам'ятати сам факт ушкодження.
- Системні захворювання: епілепсія, хвороба Ходжкіна, лейкемія та інші.
- Дерматологічні захворювання: псоріаз, екзема, червоний плаский ліхен, акродерматит, мультиформна еритема.
- Дефіцит цинку, заліза.
Чи потрібно лікувати?
Як самостійний прояв лейконіхія лікування не потребує. За наявності травми пройде самостійно, потрібен лише час та трохи терпіння. А якщо захворювання системне, слід лікувати саме причину.
Не треба при перших білих цяточках на нігтях бігти до лікаря у пошуках лімфоми чи захворювань щитовидної залози.
Як запобігти появі білих крапок на нігтях
- Уникайте контакту з агресивними речовинами, всю домашню роботу бажано виконувати у рукавичках.
- Акуратний манікюр та педикюр без надмірної травми кутикули чи матриці нігтя. Не перетримуйте нігті в лампі під час покриття гель-лаком.
- Не гризіть нігті.
- Носіть відповідне взуття, щоб запобігти надмірному тиску на пальці ніг.
- Зволожуйте нігті.
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