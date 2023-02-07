Буде по-весняному: стало відомо, коли в Україну прийде довгоочікуване потепління

Останніми днями в Україні сніжило та було досить морозно. Проте холодний циклон відступає, і повертається довгоочікуване тепло.

Прогноз народного синоптика

Зима поступиться у своїх правах вже від 10 лютого. У цей час та до кінця другої декади місяця температура коливатиметься в межах від +5 +7 вдень та до +4 градусів вночі.

"Щодо опадів, то десь від 10 по 14 лютого, по всій країні їх буде дуже мало, а сонця багато. Але вже від 15-16 числа, скрізь буде вогко", - зазначив народний синоптик Станіслав Щедрін у коментарі ТСН.

Що кажуть метеорологи

Фахівці погодного сайту Sinoptik.ua прогнозують потепління, проте незначне. За їхніми даними, 10 лютого температура досягне нуля градусів. Максимальна позначка дорівнюватиме 4 градуси тепла.

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А от на сайті Meteoprog можна побачити абсолютно інші цифри, які не свідчать про потепління. За їхнім прогнозом, потепління очікувати не варто. Температура підвищиться всього лиш з 4 до 2 градусів морозу.

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Проте в питанні опадів прогноз метеорологів і народного синоптика зібгається. Їх у проміжок часу від 10 лютого буде небагато, на більшості територій України - взагалі відсутні.