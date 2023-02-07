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Будет по-весеннему: стало известно, когда в Украину придет долгожданное потепление

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Украина, Вторник 07 февраля 2023 08:54
Будет по-весеннему: стало известно, когда в Украину придет долгожданное потепление Когда будет потепление (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

В последние дни в Украине заметало снегом и было очень морозно. Однако холодный циклон отступает, и возвращается долгожданное тепло.

Какая будет погода в ближайшие дни - читайте в материале Styler.

Прогноз народного синоптика

Зима уступит свои права уже с 10 февраля. В это время и до конца второй декады месяца температура будет колебаться в пределах от +5+7 днем и до +4 градусов ночью.

"Что касается осадков, то где-то с 10 по 14 февраля, по всей стране их будет очень мало, а солнца много. Но уже с 15-16 числа, везде будет сыро", - отметил народный синоптик Станислав Щедрин в комментарии ТСН.

Что говорят метеорологи

Специалисты погодного сайта Sinoptik.ua прогнозируют потепление, но незначительное. По их данным, 10 февраля температура достигнет нуля градусов. Максимальная отметка будет равна 4 градусам тепла.

Будет по-весеннему: стало известно, когда в Украину придет долгожданное потепление

Скриншот

А вот на сайте Meteoprog можно увидеть совершенно другие цифры, не свидетельствующие о потеплении. По их прогнозу потепления ожидать не стоит. Температура повысится всего лишь с 4 до 2 градусов мороза.

Будет по-весеннему: стало известно, когда в Украину придет долгожданное потепление

Скриншот

Однако в вопросе осадков прогноз метеорологов и народного синоптика совпадает. Их в промежуток времени от 10 февраля будет немного, на большинстве территорий Украины вообще отсутствуют.

Раньше мы рассказывали, какую весну украинцам навещал сурок Тимко.

Читайте также, что когда нужно сажать в феврале по лунному календарю.

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