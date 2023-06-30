Буде міцним та шовковистим. Ці продукти визнані корисними для здоров'я волосся

Всі ми хочемо здорове і міцне волосся. На його ріст та якість впливає генетика, вік та спосіб життя. Ми не можемо нічого зробити з віком та генетикою, але точно можемо впливати на раціон.
Про те, які продукти корисні для здоров'я волосся, розповіла нутриціолог Діана Притула у своєму Instagram.
Біотин стимулює ріст волосся, запобігає його ламкості та випадінню. Найбільше міститься цього вітаміну в печінці, неактивних дріжджах, горосі, яєчному жовтку, сочевиці, горіхах та злаках.
Цинк допомагає захистити волосся від негативних впливів довкілля, неякісної косметики та робить пасма більш густими та блискучими.
Найбільше цієї речовини міститься в устрицях, насіння гарбуза. До цього в м'ясі, субпродуктах, рибі, молюсках, яйцях. Цинк найкраще засвоюється в поєднанні з тваринним білком.
Залізо здатне пришвидшити ріст волосся та наситити його корені киснем. Ця речовина міститься в печінці, червоному м’ясі, сардині, сухих травах, темній зелені, квасолі, сочевиці, кіноа тощо.
Саме з білка будуються усі наші клітини та гормони, і волосся - не виключення. Він допоможе зберегти його здоровим та красивим.
Білок міститься в продуктах таки як: м'ясо, риба, сир, молоко, бобові тощо. Ця речовина повинна поступати в наш організм щодня, адже він не накопичується в запасах як жир.
Раніше ми писали про 13 продуктів, які прискорюють ріст волосся.
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