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Буде красиво та зі смаком. Як підібрати футболку під свою фігуру

Як підібрати футболку (фото: freepik)
Автор: Наталя Коваль

Футболка - універсальна річ, яка є гардеробі кожної людини. Існують прості правила, які допоможуть підібрати цей предмет одягу так, щоб сиділо гарно та було зі смаком.

Про те, як правильно підібрати футболку, розповіла стиліст Наталія Вікторова у своєму Instagram.

Як вибрати футболку

Для початку потрібно звернути увагу на такі критерії:

  • виріз
  • колір
  • довжина
  • рукав
  • тип тканини
  • ступінь прилягання одягу

Ступінь прилягання футболки

За словами стиліста, найкраще обирати таку футболку, яка для вас комфортна. Існує три види прилягання футболки - немає "повітря" (облипла), трохи "повітря" та вільна модель.

Види футболок (фото: instagram.com/stylist.viktorova)

Тип тканини

Стиліст радить обирати футболки зі щільних тканин оскільки вони будуть тримати свою форму та підкреслять фігуру. Футболки з м'яких тканин некрасиво сидітимуть по фігурі.

Типи тканин футболок (фото: instagram.com/stylist.viktorova)

Тип горловини одягу

Звертайте увагу на обробку горловини - вона повинна бути чіткою та тримати форму. Краще не купувати футболки з деформованою горловиною.

Тип горловини футболки (фото: instagram.com/stylist.viktorova)

Прилягання рукава

Важливим є ступінь прилягання рукава футболки. Занадто обтягуючі - матимуть негарний вигляд. Якщо у вас тоненькі руки, то краще не вибирати футболку з надто широкими рукавами. Краще купувати футболки з помірно прилягаючими рукавами.

 

 

 

Рукава футболок (фото: instagram.com/stylist.viktorova)

Довжина футболки

Стиліст радить звертати увагу на довжину футболки, яка правильно задасть пропорції вашої фігури. Правильно підібраний предмет одяг буде виглядати класно та стильно.

Довжина футболки (фото: instagram.com/stylist.viktorova)

Виріз футболки

Найкраще вибирати футболку з таким вирізом, який вам найбільше подобається. Також дуже класно виглядає, коли видно яремну ямочку на шиї.

Вирізи футболок (фото: instagram.com/stylist.viktorova)

 

Раніше ми писали, що потрібно одягти, щоб виглядати "мов француженка".

Також читайте, неактуальні речі в жіночому гардеробі, які додають віку.

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