Буде красиво та зі смаком. Як підібрати футболку під свою фігуру

Як вибрати футболку

Для початку потрібно звернути увагу на такі критерії:

виріз

колір

довжина

рукав

тип тканини

ступінь прилягання одягу

Ступінь прилягання футболки

За словами стиліста, найкраще обирати таку футболку, яка для вас комфортна. Існує три види прилягання футболки - немає "повітря" (облипла), трохи "повітря" та вільна модель.

Види футболок (фото: instagram.com/stylist.viktorova)

Тип тканини

Стиліст радить обирати футболки зі щільних тканин оскільки вони будуть тримати свою форму та підкреслять фігуру. Футболки з м'яких тканин некрасиво сидітимуть по фігурі.

Типи тканин футболок (фото: instagram.com/stylist.viktorova)

Тип горловини одягу

Звертайте увагу на обробку горловини - вона повинна бути чіткою та тримати форму. Краще не купувати футболки з деформованою горловиною.

Тип горловини футболки (фото: instagram.com/stylist.viktorova)

Прилягання рукава

Важливим є ступінь прилягання рукава футболки. Занадто обтягуючі - матимуть негарний вигляд. Якщо у вас тоненькі руки, то краще не вибирати футболку з надто широкими рукавами. Краще купувати футболки з помірно прилягаючими рукавами.

Рукава футболок (фото: instagram.com/stylist.viktorova)

Довжина футболки

Стиліст радить звертати увагу на довжину футболки, яка правильно задасть пропорції вашої фігури. Правильно підібраний предмет одяг буде виглядати класно та стильно.

Довжина футболки (фото: instagram.com/stylist.viktorova)

Виріз футболки

Найкраще вибирати футболку з таким вирізом, який вам найбільше подобається. Також дуже класно виглядає, коли видно яремну ямочку на шиї.

Вирізи футболок (фото: instagram.com/stylist.viktorova)