Буде як новеньке! Як видалити заломи та складки з будь-якого взуття

Чому з’являються заломи?

Найчастіше складки утворюються в зоні згину стопи, особливо на шкіряних моделях. Це природний процес, але є фактори, які прискорюють утворення заломів.

Наприклад, холод і сонце роблять матеріал більш крихким, що збільшує ризик тріщин. Неправильно підібраний розмір взуття також сприяє появі заломів, адже надмірне навантаження розподіляється нерівномірно.

Натуральна шкіра та замша потребують регулярного зволоження, інакше вони пересихають і стають жорсткими. Дешеві замінники шкіри деформуються ще швидше, навіть при дбайливому догляді. Запобігти заломам можна, використовуючи формотримачі або набиваючи взуття папером при зберіганні.

Як прибрати заломи на шкіряному взутті?

Перед будь-якою обробкою варто очистити взуття від бруду за допомогою м’якої щітки або вологої серветки. Потім зняти шнурки та залишити пару в сухому місці, поки вона повністю не висохне.

Якщо на шкірі з’явилися мікротріщини, їх можна зменшити за допомогою взуттєвого крему, який відновлює еластичність матеріалу. Наносити його варто кілька разів на день протягом кількох днів.

Якщо крем не допомагає, можна скористатися феном. Потік теплого повітря розм’якшує матеріал, допомагаючи випрямити заломи. Важливо не підносити фен занадто близько, щоб не перегріти шкіру.

Інший метод - використання праски через вологу тканину. Нагрівання повинно бути мінімальним, а прасувати потрібно не довше двох секунд.

Як розгладити складки на замші та нубуку?

Замша та нубук більш вибагливі у догляді, тому усунення заломів потребує делікатного підходу. Спочатку поверхню чистять спеціальною щіткою, рухаючись у напрямку волокон. Якщо складки залишаються, їх можна обробити гумкою для замші або зачищати пилкою для нігтів.

Якщо вигини глибокі, допоможе пар. Найзручніше використовувати праску, утримуючи її за 20-30 см від взуття. Пар розм’якшує матеріал, після чого його розгладжують руками або тканиною. Інший спосіб - тримати взуття над парою киплячої води.

Після зимового зберігання взуття часто деформується та потребує відновлення вигляду (фото: Freepik.com)

Як позбутися заломів на текстильному взутті?

Тканинні кросівки рідше піддаються деформаціям, але при неправильному зберіганні на них можуть з’явитися складки. Найефективніший спосіб їх випрямити - пропрасувати через вологу тканину на низькій температурі. Важливо уникати нагрівання клеєних елементів і гуми.

Пар також допомагає розгладити текстиль, особливо якщо використовувати відпарювач або фен. Тепле повітря робить волокна більш гнучкими, після чого форму фіксують наповнювачем або формотримачами.

Цікавий метод - замороження. Взуття змочують водою, запаковують у пакет і кладуть у морозильник на кілька годин. Після розморожування заломи зникають, а матеріал набуває природного вигляду.

Як усунути заломи на штучній шкірі?

Штучна шкіра значно чутливіша до температури, тому працювати з нею потрібно обережно. Обробка феном можлива лише на низькому режимі з відстані 15-20 см. Після цього поверхню варто просочити кремом для штучної шкіри, який зробить її більш гнучкою.

Якщо використовується праска, температура повинна бути мінімальною, а обробка - дуже короткою. Прасувати потрібно через товсту тканину, уникаючи перегріву матеріалу.

Ще один спосіб - відпарювач, яким проходяться по заломах на відстані 10-15 см. Після прогріву матеріал розгладжують руками або тканиною. Завершальний етап - нанесення захисного крему або воску, який запобігає повторному утворенню складок.

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