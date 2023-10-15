Не буде все добре. "Пташка" з "Азовсталі" гнівно звернулася до українців

"Не пишіть мені. Не пишіть мені: "тримайся", "все буде добре", "чмоні", "ви їх переможете". Не буде все добре. Ми несемо важкі втрати", - написала Поліщук.

"Пташка" зазначила, що просить не писати їй таке лише тих, хто не хоче наблизити перемогу України. Поліщук закликає українців донатити та допомагати військовим. Вона просить людей ділитися гривнями, аби потім усім нам не довелося шукати рублі.

"Я не втомилась воювати. Я втомилась вигадувати щось оригінальне, щоб знайти кошти на першочергові потреби - дрони спостереження та враження ворожої техніки. Не пишіть мені "ти молодець, ми віримо і молимось". Поділіться своєю кавою, хлібом чи новим чохлом на телефон. Зробіть торт на весілля на один ярус меншим. Сходіть на однотонний манікюр без дизайну. Викуріть на цигарку менше. Поділіться кількома гривнями, щоб не шукати рублі на шматок хліба в ярмі", - додала "Пташка".

"Пташка" та її подруга (фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal)

Свій гнівний допис Поліщук "проілюструвала" фото, на якому вона позує поруч з подругою. Архівну світлину трирічної давнини вона додала не просто так. Нині ця подруга воює за Україну.

"Вона не пише мені "тримайся". Вона донатить і воює зі мною", - пояснила Поліщук.