"Не хочу себе грузить". Молодь спитали про захисників "Азовсталі": відповіді вражають

Захисники "Азовсталі", які тримали оборону Маріуполя та до останнього намагалися зупинити російських окупантів, потрапили у полон навесні 2022 року. Україні поки що вдалося повернути не усіх військових, герої залишаються у неволі, але не усі вже про них пам'ятають.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), блогер Денис Кошельник вирішив поговорити про захисників "Азовсталі" з молодими українцями, яких зустрів у центрі Києва. Усе це він знімав на відео. Відповідь деяких людей вразила.

Що молодь знає про "Азовсталь"

Так, блогер спитав у хлопця, який гуляв Хрещатиком, про Маріуполь. Він попросив, аби парубок розповів, що йому відомо про тих, хто захищав "Азовсталь"

"Нічого. Я нічого не знаю. Я не читаю новини, не люблю себе нагружать поганими новинами. Я за добро. А там усе погане, я не хочу себе грузить", - заявив хлопець.

Потім блогер зустрів інших парубків. Усі вони або вдавали, що щось знають, хоча не могли назвати конкретні факти, або прямо казали, що вони далекі від цієї теми.

У молоді спитали про "Азовсталь" та Маріуполь. Відповіді вражають pic.twitter.com/U5rIwhSKfO — Поліна Іваненко (@polinarbcua) October 15, 2023

Також Кошельник поговорив з дівчиною. Як виявилося, вона перебувала у Німеччині, а там було настільки багато "проблем", що цікавитися новинами було ніколи.

"Чесно кажучи, не дуже багато знаю. У Німеччині дуже багато українців, вони не сильно слідкують за новинами. Тому що у Німеччині дуже складно українцям, дуже багато справ", - заявила дівчина.

Що про відповіді молоді думають інші українці

Відео, на якому люди говорять, що нічого не знають про "Азовсталь", стало "вірусним". У соцмережах коментатори обурені відповідями молоді. Юзери вважають, що блогер міг навмисно показати лише тих, хто не цікавиться новинами. Також користувачі засуджують українців, які "забули" про війну.

Реакція мережі на "вірусне" відео (скріншоти)

Юзери пишуть:

"Навіть ідей немає, що робити з цим біосміттям"

"Дефолтний цвіт нації"

"Інтелектуальні інваліди".

Що українці думають про відповіді молоді (скріншоти)