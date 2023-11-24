Не буде брудного посуду: у мережі показали неймовірний спосіб приготування яєчні

Простий лайфхак

Інколи буває ліньки готувати сніданок, або не хочеться бруднити посуд зранку й мити потім. Однак, важливо не відмовлятися від сніданку.

За рецептом кухаря, знадобляться яйця, дві паперові тарілки, мікрохвильова піч та шматочок хліба.

На відео Роуз розбила два яйця на одну тарілку, потім поклала зверху іншу й поставила їх у мікрохвильову піч на повній потужності приблизно на півтори хвилини.

Однак якщо ви готуєте більше яєць, потрібно додати до часу приготування ще 30 секунд, щоби білки схопилися.

Після цього яєчню можна перекласти на хліб. Якщо вибрати цільнозерновий, то буде максимально корисний бутерброд без краплі олії.

Цей спосіб чудово підійде для тих, хто намагається правильно харчуватися.

У коментарях під відео користувачі були в захваті та писали, що перевірили на собі цей лайфхак. Тому він справді працює.

Чим корисні яйця

Куряче яйце дуже поживне і допомагає надовго вгамувати голод. Завдяки високій концентрації білків і жирів, яйце постачає організм необхідними речовинами. Низький відсоток вуглеводів також підтверджує, що курячі яйця корисні.

Продукт у своєму складі має вітамін А, фолієву кислоту, вітамін B5, В12, В2, фосфор, селен і цинк. У білку багато калорій і відсутній жир, що сприятливо позначається на кровоносній системі. Жовток містить необхідну людині кількість холіну - речовини, яка перешкоджає відкладенню жиру в печінці.