Не будет грязной посуды: в сети показали невероятный способ приготовления яичницы

Простой лайфхак

Иногда бывает лень готовить завтрак, или не хочется пачкать посуду утром и мыть потом. Однако важно не отказываться от завтрака.

По рецепту повара понадобятся яйца, две бумажные тарелки, микроволновка и кусочек хлеба.

На видео Роуз разбила два яйца на одну тарелку, затем положила сверху другую и поставила их в микроволновку на полной мощности примерно на полторы минуты.

Однако если вы готовите больше яиц, нужно добавить ко времени приготовления еще 30 секунд, чтобы белки схватились.

После этого яичницу можно переложить на хлеб. Если выбрать цельнозерновой, то будет максимально полезен бутерброд без капли растительного масла.

Этот способ отлично подойдет для тех, кто старается правильно питаться.

В комментариях под видео пользователи были в восторге и писали, что проверили на себе этот лайфхак. Потому он действительно работает.

Чем полезны яйца

Куриное яйцо очень питательное и помогает надолго утолить голод. Благодаря высокой концентрации белков и жиров, яйцо снабжает организм необходимыми веществами. Низкий процент углеводов также подтверждает, что куриные яйца полезны.

Продукт в своем составе содержит витамин А, фолиевую кислоту, витамин B5, В12, В2, фосфор, селен и цинк. В белке много калорий и отсутствует жир, что благоприятно сказывается на кровеносной системе. Желток содержит необходимое человеку количество холина - вещества, которое препятствует отложению жира в печени.