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Буданов показав артистів, які зібрали рекордну суму грошей для ГУР (фото)

Кирило Буданов (фото: Facebook/Kyrylo Budanov)
Автор: Катерина Собкова

Учасники гурту "Курган і Agregat" - Євген Володченко, Аміл і Раміл Насірови - після концертного туру Європою передали на потреби Головного управління розвідки Міністерства оборони України рекордну суму грошей, за що отримали особисту подяку від Кирила Буданова.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Буданова, який опублікував фото з артистами.

"Корифеї слобожанського хіп-хопу Аміл, Раміл та Євген з гурту "Курган і Agregat" завітали в гості до Головного управління розвідки", - підписав світлини генерал-лейтенант.

Буданов з учасниками гурту "Курган і Agregat" (фото: Facebook/Kyrylo Budanov)

Український воєначальник зазначив, що "хлопці нещодавно повернулися з великого європейського гастрольного туру, де зібрали понад 14 мільйонів для ГУР". 

"Це рекордний гастрольний збір серед українських артистів, який "Курган і Agregat" пожертвували на потреби воєнної розвідки", - наголосив Буданов.

Буданов з учасниками гурту "Курган і Agregat" (фото: Facebook/Kyrylo Budanov)

Глава ГУР також зізнався, що "щиро радий знайомству з хлопцями, творчістю яких насолоджується вже не перший рік". 

"Велика подяка Євгену, Рамілю та Амілю за таку потужну підтримку наших бійців!" - додав він.

Буданов з учасниками гурту "Курган і Agregat" (фото: Facebook/Kyrylo Budanov)

До слова, Володченко в недалекому минулому - боєць спецпідрозділу "Кракен". І сам Буданов разом з артистом два роки тому мав нагоду брати участь в одній з операцій ГУР у Харківській області. 

Буданов з учасниками гурту "Курган і Agregat" (фото: Facebook/Kyrylo Budanov)

Генерал-лейтенант також подякував команді, яка організувала європейський тур "Курган і Agregat", Благодійному фонду Діани Подолянчук, а ще "усім людям, хто зробив важливий внесок у підтримку та зміцнення ГУР МО України".

"Будемо робити окупантам габелі", - резюмував він.

Буданов з учасниками гурту "Курган і Agregat" (фото: Facebook/Kyrylo Budanov)

Зазначимо, що слово "габелі" передає ідею повного краху, катастрофи, провалу або навіть смерті. А ще це назва однойменної пісні гурту "Курган і Agregat", яку вони заспівали разом з Дашею Астаф'євою. 

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