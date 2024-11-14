Буданов показав артистів, які зібрали рекордну суму грошей для ГУР (фото)

"Корифеї слобожанського хіп-хопу Аміл, Раміл та Євген з гурту "Курган і Agregat" завітали в гості до Головного управління розвідки", - підписав світлини генерал-лейтенант.

Буданов з учасниками гурту "Курган і Agregat" (фото: Facebook/Kyrylo Budanov)

Український воєначальник зазначив, що "хлопці нещодавно повернулися з великого європейського гастрольного туру, де зібрали понад 14 мільйонів для ГУР".

"Це рекордний гастрольний збір серед українських артистів, який "Курган і Agregat" пожертвували на потреби воєнної розвідки", - наголосив Буданов.

Буданов з учасниками гурту "Курган і Agregat" (фото: Facebook/Kyrylo Budanov)

Глава ГУР також зізнався, що "щиро радий знайомству з хлопцями, творчістю яких насолоджується вже не перший рік".

"Велика подяка Євгену, Рамілю та Амілю за таку потужну підтримку наших бійців!" - додав він.

Буданов з учасниками гурту "Курган і Agregat" (фото: Facebook/Kyrylo Budanov)

До слова, Володченко в недалекому минулому - боєць спецпідрозділу "Кракен". І сам Буданов разом з артистом два роки тому мав нагоду брати участь в одній з операцій ГУР у Харківській області.

Буданов з учасниками гурту "Курган і Agregat" (фото: Facebook/Kyrylo Budanov)

Генерал-лейтенант також подякував команді, яка організувала європейський тур "Курган і Agregat", Благодійному фонду Діани Подолянчук, а ще "усім людям, хто зробив важливий внесок у підтримку та зміцнення ГУР МО України".

"Будемо робити окупантам габелі", - резюмував він.

Буданов з учасниками гурту "Курган і Agregat" (фото: Facebook/Kyrylo Budanov)

Зазначимо, що слово "габелі" передає ідею повного краху, катастрофи, провалу або навіть смерті. А ще це назва однойменної пісні гурту "Курган і Agregat", яку вони заспівали разом з Дашею Астаф'євою.