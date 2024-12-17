"Будь здоров!" или "Будь здоровий"? Почему большинство людей ошибаются во время этого пожелания

Каждый из нас хотя бы раз в жизни говорил или слышал пожелание "Будь здоровий!". Однако правильно ли мы это говорим? Оказывается, что многие люди ошибаются в таком распространенном выражении, даже не догадываясь об этом. Давайте разберемся, почему именно.

Что на самом деле означает фраза "Будь здоровий!" и в каких случаях ее использовать правильно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Значение фразы "Будь здоровий!"

Одно из наиболее распространенных пожеланий, которое мы используем в Украине, - это "Будь здоров!" или "Будьте здорові!". Однако многие, в частности в повседневном общении, говорят "Будь здоровий". Почему же это является ошибкой?

В словаре украинского языка (СУМ) указано, что фраза "Будь здоров!" ("Будь здоровий, Будьте здорові!") - это на самом деле не пожелание при чихании, а вежливая форма прощания.

"Бувай (будь, бувайте, будьте, іди, зоставайся, ходи) здоров (здоровий, здорова, здорові) - устоявшаяся форма прощания.

Пример:

"Бувай здоров, Миколо! - кричав Боженко з вагона. - Будь здоров, старина. Бережи хлопців! - крикнув Щорс (Олександр Довженко, 1958)

"Мотря взяла гребінь, поцілувалася з кумою і подалась до дверей. - Будьте здорові! - Ідіть здорові!" (Леся Українка, 1952).

В некоторых случаях похожую фразу используют для приветствия, например: "Здоров був!"

Пример:

"Степане? Ти? Здоров був! - зачув він голос Недайводи" (Олесь Досвітній, 1959)

"Здорова будь, моя Марійко. Я не писав тобі давно" (Володимир Сосюра,1957)

"Добривечір вам! з понеділком будьте здорові! - сказали бурлаки до хазяїна" (Нечуй-Левицький, 1956).

А что нужно говорить при чихании

Некоторые считают, что желать здоровья, когда человек чихнул - это вежливо. Бывает и так, что люди обижаются, если им в такие моменты здоровья никто не желает.

Однако мнения относительно того, нужно ли желать здоровья после того, как человек чихнул - расходятся.

Традиция желать человеку здоровья при чихании была еще во времена античности. Такое пожелание связывали с чумой, и фраза "Будь здоров!" была предупреждением о болезни. Собственно, и сейчас такое пожелание имеет такое же значение.

В кругу семьи, с близкими людьми, с друзьями - такое пожелание использовать уместно. А вот в деловом этикете не стоит - это могут принять за нарушение правил. Лучше проигнорировать.

И правильно говорить по-украински - "Будь здоровий!"