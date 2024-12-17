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"Будь здоров!" или "Будь здоровий"? Почему большинство людей ошибаются во время этого пожелания

Вторник 17 декабря 2024 08:00
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"Будь здоров!" или "Будь здоровий"? Почему большинство людей ошибаются во время этого пожелания Как и когда использовать фразу "Будь здоров" (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Каждый из нас хотя бы раз в жизни говорил или слышал пожелание "Будь здоровий!". Однако правильно ли мы это говорим? Оказывается, что многие люди ошибаются в таком распространенном выражении, даже не догадываясь об этом. Давайте разберемся, почему именно.

Что на самом деле означает фраза "Будь здоровий!" и в каких случаях ее использовать правильно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Значение фразы "Будь здоровий!"

Одно из наиболее распространенных пожеланий, которое мы используем в Украине, - это "Будь здоров!" или "Будьте здорові!". Однако многие, в частности в повседневном общении, говорят "Будь здоровий". Почему же это является ошибкой?

В словаре украинского языка (СУМ) указано, что фраза "Будь здоров!" ("Будь здоровий, Будьте здорові!") - это на самом деле не пожелание при чихании, а вежливая форма прощания.

"Бувай (будь, бувайте, будьте, іди, зоставайся, ходи) здоров (здоровий, здорова, здорові) - устоявшаяся форма прощания.

Пример:

  • "Бувай здоров, Миколо! - кричав Боженко з вагона. - Будь здоров, старина. Бережи хлопців! - крикнув Щорс (Олександр Довженко, 1958)
  • "Мотря взяла гребінь, поцілувалася з кумою і подалась до дверей. - Будьте здорові! - Ідіть здорові!" (Леся Українка, 1952).

В некоторых случаях похожую фразу используют для приветствия, например: "Здоров був!"

Пример:

  • "Степане? Ти? Здоров був! - зачув він голос Недайводи" (Олесь Досвітній, 1959)
  • "Здорова будь, моя Марійко. Я не писав тобі давно" (Володимир Сосюра,1957)
  • "Добривечір вам! з понеділком будьте здорові! - сказали бурлаки до хазяїна" (Нечуй-Левицький, 1956).

А что нужно говорить при чихании

Некоторые считают, что желать здоровья, когда человек чихнул - это вежливо. Бывает и так, что люди обижаются, если им в такие моменты здоровья никто не желает.

Однако мнения относительно того, нужно ли желать здоровья после того, как человек чихнул - расходятся.

Традиция желать человеку здоровья при чихании была еще во времена античности. Такое пожелание связывали с чумой, и фраза "Будь здоров!" была предупреждением о болезни. Собственно, и сейчас такое пожелание имеет такое же значение.

В кругу семьи, с близкими людьми, с друзьями - такое пожелание использовать уместно. А вот в деловом этикете не стоит - это могут принять за нарушение правил. Лучше проигнорировать.

И правильно говорить по-украински - "Будь здоровий!"

Ранее мы писали о том, как правильно говорить - "зварити каву" или "заварити каву".

А еще рассказывали о том, что не так с фразой "я не знаю" и когда ее лучше избегать.

При написании материала использованы источники: Украинское правописание 2019, Толковый словарь украинского языка, Gazeta, Словарь украинского языка.

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