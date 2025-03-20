Гороскоп на 20 березня: важливі поради і заборони сьогоднішнього дня

Прогноз астропогоди на 20 березня

"Діє коридор затемнень. Небезпечні прояви брехні, лестощів і підлабузництва: вони дають вигоду за рахунок відмови від принциповості, але про це стане швидко відомо та зруйнує авторитет. Період руху вперед, час для рекордів і подвигів", - розповіла астролог.

"Активний, творчий день хоробрості, добровільної жертви, наполегливості у досягнені мети, вміння досягати тріумфу та перемоги. Треба бути чесним і справедливим навіть у дрібницях. Сприятливий день для політиків, реформаторів, шоуменів і продюсерів", - зазначила вона.

20 березня - день Юпітера, планети "великого щастя", широких обріїв і багатих можливостей. До 10 червня 2025 року він буде знаходитися в Близнюках️. І це - найгірше положення для найдобрішої планети Сонячної системи. У цей період краще не використовувати в одязі та прикрасах індиго та фіолетовий кольори.

Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні.

"А через ретроградність Меркурія (з 15 березня до 7 квітня) не плануйте на цей день важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів, проведення важливих платежів, з’ясування відносин з сусідами", - нагадала астролог.

До того ж в ретрограді досі перебуває Венера. Через це слід відмовитися від оновлення власного іміджу, початку ремонтів та іншого.

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