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Було/стало: показали відновлене житло у Бучі, яке зруйнувала російська авіація (фото)

Новость на русском →
Буча, Середа 15 березня 2023 14:28
Було/стало: показали відновлене житло у Бучі, яке зруйнувала російська авіація (фото) У Бучі відновили три квартири, які були атаковані російською авіацією (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

У Бучі відновили три квартири, які зруйнувала російська авіація на другий день повномасштабної війни.

Про це повідомили на сторінці Бучанської міської ради у Facebook.

Що відомо про відбудову

У Бучі відремонтували горішні квартири в багатоповерхівці житлового комплексу "Пурпурові вітрила" на Мельниках по вулиці Катерини Білокур, 1а.

У міськраді зазначають, що ремонтні роботи виконали на замовлення Громадської організації "Я Бучанець". Майже 500 млн грн на цей проєкт надав Міжнародний фонд "Відродження".

Нагадаємо, що за офіційними даними на Київщині відновлено уже понад 11 тис. будівель, які були пошкодженні окупантами.

Було/стало: показали відновлене житло у Бучі, яке зруйнувала російська авіація (фото)Ось так виглядає відновлене житло (фото: facebook.com/bucharada.gov.ua)

Якими були квартири до відновлення

Це житло постраждало під час російського штурму аеропорту "Антонов", що розташований неподалік. У цей будинок 25 лютого 2022 року прилетів снаряд, він пробив дах у трьох квартирах.

Дах будинку відновили ще торік за кошти з місцевого бюджету, а зараз відремонтували пошкоджені квартири.

Було/стало: показали відновлене житло у Бучі, яке зруйнувала російська авіація (фото)

Житло зруйнувала російська авіація 25 лютого 2022 року (фото: https://www.facebook.com/bucharada.gov.ua)

Було/стало: показали відновлене житло у Бучі, яке зруйнувала російська авіація (фото)Власники квартир, які були зруйновані російською авіацією (фото: https://www.facebook.com/bucharada.gov.ua)

Раніше ми розповідали про те, що журналісти зняли фільм про трьох волонтерів, яких розстріляли росіяни Бучі.

Нещодавно ми ділились візуалізацією житла, яке можуть збудувати для українців, які втратили домівки через війну.

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