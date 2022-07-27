В Буче оккупанты пытали и мучили людей в подвале: всплыло страшное видео

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На стенах видны следы от пуль. После отступления русских войск из Бучи в конце марта там обнаружили не менее 426 тел убитых людей.

Складское помещение в подвале кемпинга стало местом смерти для многих украинцев. Наши военные сообщили, что захватчики пытались таким образом узнать у людей какую-нибудь информацию.

В докладе ОБСЕ сказано, что российские войска пытали заключенных водяными пытками, привязывая к доскам и насильно поя водой. Там были обнаружены тела мужчин, одетых в гражданскую одежду.

Зверства в Буче потрясли весь мир

В Буче действовали специальное подразделение Росгвардии "Витязь", 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия из Пскова и три подразделения из Чечни. Так, об участии подразделения "Витязь" свидетельствует найденное на месте происшествия удостоверение личности.

Россия заявила о непричастности своей армии к гибели мирного населения и ложно обвинила Украину в фабрикации многочисленных доказательств.