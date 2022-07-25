ua ru
Пн, 25 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Буче сносят дома, пострадавшие от оккупантов (видео)

Новина українською →
Буча, Понедельник 25 июля 2022 12:56
В Буче сносят дома, пострадавшие от оккупантов (видео) Фото: В Буче сносят дома (t.me/OleksiyKuleba)
Автор: РБК-Украина

В городе Буча, что в Киевской области, сносят многоквартирные дома, которые пострадали от российских оккупантов. Жить в этих зданиях уже невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на Telegram главы Киевской ОВА Алексей Кулебы.

Глава области опубликовал видео и фото, на которых видно, как сносят недавно построенный жилой дом комплекса "Новая Буча".

"Экспертная комиссия признала здание непригодным для эксплуатации. Поэтому здесь уже демонтировали две секции. Продолжается уборка территорий от строительного мусора", - отметил Кулеба.

Жильцам уже предложили временное жилье. В будущем они смогут переселиться в новые квартиры.

Глава ОВА также добавил, что сейчас в области продолжаются как оперативные, так и капитальные ремонты жилой и критической инфраструктуры.

Напомним, ВСУ освободили Бучу от оккупантов в конце марта. То, что творилось в городе, поразило весь мир.

Мы ранее писали о том, что жительница Бучи стала свидетельницей убийства мирных украинцев российскими солдатами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Буча Война России против Украины
NEWS
Польша предоставила Украине танки PT-91 Twardy
Польша предоставила Украине танки PT-91 Twardy
DAILY
Олигархи вне закона. Как война ослабила позиции богатейших людей в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олигархи вне закона. Как война ослабила позиции богатейших людей в Украине