В Буче оккупанты пытали и мучили людей в подвале: всплыло страшное видео

В Буче Киевской области в конце марта находились российские оккупанты. Их зверства поразили весь мир. Сейчас появилось видео из "камеры пыток", где россияне издевались над мирными жителями.

Что показано на видео

На стенах видны следы от пуль. После отступления русских войск из Бучи в конце марта там обнаружили не менее 426 тел убитых людей.

Складское помещение в подвале кемпинга стало местом смерти для многих украинцев. Наши военные сообщили, что захватчики пытались таким образом узнать у людей какую-нибудь информацию.

В докладе ОБСЕ сказано, что российские войска пытали заключенных водяными пытками, привязывая к доскам и насильно поя водой. Там были обнаружены тела мужчин, одетых в гражданскую одежду.

Зверства в Буче потрясли весь мир

В Буче действовали специальное подразделение Росгвардии "Витязь", 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия из Пскова и три подразделения из Чечни. Так, об участии подразделения "Витязь" свидетельствует найденное на месте происшествия удостоверение личности.

Россия заявила о непричастности своей армии к гибели мирного населения и ложно обвинила Украину в фабрикации многочисленных доказательств.