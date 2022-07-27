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У Бучі окупанти катували і мучили людей у підвалі: спливло страшне відео

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Буча, Середа 27 липня 2022 09:48
У Бучі окупанти катували і мучили людей у підвалі: спливло страшне відео У Бучі Київської області звірствували окупанти (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Бучі Київської області наприкінці березня перебували російські окупанти. Їх звірства вразили весь світ. Зараз з'явилося відео з "камери тортур", де росіяни знущалися над мирними жителями.

Родік опублікований на Facebook видання DW.

Що показано на відео

На стінах видно сліди від куль. Після відступу російських військ з Бучі наприкінці березня там виявили щонайменше 426 тіл убитих людей.

Складське приміщення в підвалі кемпінгу стало місцем смерті для багатьох українців. Наші військові повідомили, що загарбники намагалися таким чином дізнатися у людей якусь інформацію.

У доповіді ОБСЄ сказано, що російські війська катували ув'язнених водяними тортурами, прив'язуючи до дощок і насильно напоюючи водою. Там були виявлені тіла чоловіків, одягнених у цивільний одяг.

Звірства в Бучі потрясли весь світ

У Бучі діяли спеціальний підрозділ Росгвардії "Витязь", 76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія з Пскова і три підрозділи з Чечні. Так, про участь підрозділу "Витязь" свідчить знайдене на місці події посвідчення особи.

Росія заявила про непричетність своєї армії до загибелі мирного населення і помилково звинуватила Україну у фабрикації численних доказів.

Ми раніше писали про те, що мешканка Бучі стала свідком вбивства мирних українців російськими солдатами.

До речі, у Бучі зносять будинки, постраждалі від окупантів.

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