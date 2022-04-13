В Буче обнаружили кладбище расстрелянных автомобилей: на многих было написано "Дети" (фото)

В Буче Киевской области, где зверствовали российские военные, обнаружили кладбище из расстрелянных автомобилей. На многих машинах были надписи "Дети".

На кадрах вы можете увидеть, как многие машины расстреляны, сожжены, у некоторых совершенно отсутствует стекло.

Кроме того, на многих машинах была табличка с надписью "Дети", но даже это не остановило армию захватчиков-"освободителей".

В сети показали кладбище автомобилей в Буче (фото: Pravda_Gerashchenko/)

Напомним, что сейчас жителям Бучи сообщили, что домой возвращатьяс еще очень опасно. Специальные службы продолжают разминирование Киевской области.