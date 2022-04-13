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В Буче обнаружили кладбище расстрелянных автомобилей: на многих было написано "Дети" (фото)

Новина українською →
Среда 13 апреля 2022 11:41
В Буче обнаружили кладбище расстрелянных автомобилей: на многих было написано "Дети" (фото) В Буче оккупанты расстреливали автомобили с детьми (коллаж РБК-Украина, фото Антон Геращенко)
Автор: Людмила Жукова

В Буче Киевской области, где зверствовали российские военные, обнаружили кладбище из расстрелянных автомобилей. На многих машинах были надписи "Дети".

Снимки опубликовал в сети советник главы МВД Антон Геращенко.

На кадрах вы можете увидеть, как многие машины расстреляны, сожжены, у некоторых совершенно отсутствует стекло.

Кроме того, на многих машинах была табличка с надписью "Дети", но даже это не остановило армию захватчиков-"освободителей".

В Буче обнаружили кладбище расстрелянных автомобилей: на многих было написано &quot;Дети&quot; (фото)В Буче обнаружили кладбище расстрелянных автомобилей: на многих было написано &quot;Дети&quot; (фото)В Буче обнаружили кладбище расстрелянных автомобилей: на многих было написано &quot;Дети&quot; (фото)В Буче обнаружили кладбище расстрелянных автомобилей: на многих было написано &quot;Дети&quot; (фото)В Буче обнаружили кладбище расстрелянных автомобилей: на многих было написано &quot;Дети&quot; (фото)В Буче обнаружили кладбище расстрелянных автомобилей: на многих было написано &quot;Дети&quot; (фото)В Буче обнаружили кладбище расстрелянных автомобилей: на многих было написано &quot;Дети&quot; (фото)В Буче обнаружили кладбище расстрелянных автомобилей: на многих было написано &quot;Дети&quot; (фото)В сети показали кладбище автомобилей в Буче (фото: Pravda_Gerashchenko/)

Напомним, что сейчас жителям Бучи сообщили, что домой возвращатьяс еще очень опасно. Специальные службы продолжают разминирование Киевской области.

Как мы ранее сообщали, мэр Бучи Анатолий Федорчук сообщил, что в городе обнаружили 403 тела мирных жителей, которые были убиты российскими оккупационными войсками.

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