У Бучі виявили кладовище розстріляних автомобілів: на багатьох було написано "Діти" (фото)
У Бучі Київської області, де звірствували російські військові, виявили кладовище з розстріляних автомобілів. На багатьох машинах були написи"діти".
Знімки опублікував у мережі радник глави МВС Антон Геращенко.
На кадрах ви можете побачити, як багато машин розстріляні, спалені, у деяких абсолютно відсутнє скло.
Крім того, на багатьох машинах була табличка з написом "діти", але навіть це не зупинило армію загарбників-"визволителів".
У мережі показали кладовище автомобілів у Бучі (фото: Pravda_Gerashchenko/)
Нагадаємо, що зараз жителям Бучі повідомили, що додому повертати ще дуже небезпечно. Спеціальні служби продовжують розмінування Київської області.
Як ми раніше повідомляли, Мер Бучі Анатолій Федорчук повідомив, що в місті виявили 403 тіла мирних жителів, які були вбиті російськими окупаційними військами.
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