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В Буче обнаружили более 400 тел убитых оккупантами жителей

Новина українською →
Буча, Вторник 12 апреля 2022 16:55
В Буче обнаружили более 400 тел убитых оккупантами жителей Фото: В Буче обнаружили более 400 тел убитых оккупантами жителей (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Мэр Бучи Анатолий Федорчук сообщил, что в городе обнаружили 403 тела мирных жителей, которые были убиты российскими оккупационными войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Имеем 403 тела, зверски замученные, убитые. Сегодня в 10 начали открытие, второй могилы массового захоронения - 56 тел, плюс 4 частные могилы", - сообщил мэр Бучи.

Он добавил, что в городе продолжают работать саперы. В частности, по лесополосам и лесам.

"Надеемся, кто пропал без вести живы, но скорее всего, тела найдем между населенными пунктами. Жители видели, как их вывозили в эти места", - отметил Федорчук.

Напомним, недавно украинская разведка обнародовала имена оккупантов, причастных к "резне в Буче".

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