В Буче обнаружили более 400 тел убитых оккупантами жителей

Мэр Бучи Анатолий Федорчук сообщил, что в городе обнаружили 403 тела мирных жителей, которые были убиты российскими оккупационными войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

"Имеем 403 тела, зверски замученные, убитые. Сегодня в 10 начали открытие, второй могилы массового захоронения - 56 тел, плюс 4 частные могилы", - сообщил мэр Бучи.

Он добавил, что в городе продолжают работать саперы. В частности, по лесополосам и лесам.