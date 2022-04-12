В Буче обнаружили более 400 тел убитых оккупантами жителей
Мэр Бучи Анатолий Федорчук сообщил, что в городе обнаружили 403 тела мирных жителей, которые были убиты российскими оккупационными войсками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Имеем 403 тела, зверски замученные, убитые. Сегодня в 10 начали открытие, второй могилы массового захоронения - 56 тел, плюс 4 частные могилы", - сообщил мэр Бучи.
Он добавил, что в городе продолжают работать саперы. В частности, по лесополосам и лесам.
"Надеемся, кто пропал без вести живы, но скорее всего, тела найдем между населенными пунктами. Жители видели, как их вывозили в эти места", - отметил Федорчук.
Напомним, недавно украинская разведка обнародовала имена оккупантов, причастных к "резне в Буче".
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