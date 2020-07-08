Бубонная чума 2020: стоит ли переживать украинцам из-за новой вспышки

Бубонная чума была зафиксирована в Китае в июле 2020 года. Был объявлен третий уровень опасности на севере Китая, который продлится в регионе до конца года и введены специальные меры.

По состоянию на 8 июля на севере Китая и в автономном округе Внутренняя Монголия было обнаружено одного пациента с подтвержденной бубонной чумой и трех с подозрением на это заболевание.

Болезнь обычно возникает после укуса инфицированными блохами или грызунами. Симптомы обычно проявляются через несколько дней, у пациента появляются бубоны, размером с куриное яйцо, повышенная температура тела, мышечная боль, общая слабость.

Если бубонную чуму вовремя не распознать и не начать лечение антибиотиками, то чума может поразить легкие и привести к летальному исходу.

Как рассказала заведующая кафедрой эпидемиологии НМУ им. А. Богомольца Ирина Колесникова, украинцам беспокоиться не стоит, так как в нашей стране нет природных очагов чумы.

"В Украине нет природных очагов чумы вообще. Чума, о которой сейчас сообщают в Монголии – бубонная, то есть кожная. Обычно человек в ней является тупиковым звеном. То есть, от человека к человеку этой формой заразиться нельзя. Если пациенту не будет оказана необходимая помощь и возбудитель распространится с кровью по организму, тогда развивается вторичная форма инфекции – легочная. Она передается воздушно-капельным путем, но развивается очень редко", - объяснила специалист в комментарии для издания "Апостроф".

Она отметила, что бубонную чуму переносят грызуны, а также блохи. Сейчас это опасное заболевание вполне успешно лечится.

"Истребить всех грызунов и блох невозможно. Чума относится к особо опасным инфекциям, поэтому меры, которые сейчас проводятся в очаге, абсолютно обоснованы. Но это не значит, что все контактные лица заболеют. И это не первая ситуация. Тем более, что чума – это болезнь бактериологической природы и хорошо поддается лечению антибиотиками", - подытожила Колесникова.

Напомним, ранее мы писали о том, что в США медики обнаружили очень редкую и опасную болезнь, которая убивает мозг пациента за неделю.