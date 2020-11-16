В Броварах при странных обстоятельствах погибла 5-летняя девочка

В Броварах на руках у врачей умерла пятилетняя девочка. По предварительным данным, у ребенка оторвался тромб, но точная причина смерти будет известна только после вскрытия. Известно, что за два дня до трагедии ребенка водили к зубному врачу.

Воспитанницу детского сада "Теремки" в четверг забрали немного раньше и сказали воспитателю, что ведут ее к стоматологу. Детали сообщили в издании "Трибуна" со ссылкой на управление образования и науки Броварского городского совета.

В четверг, 12 ноября, родители забрали дочку из детсада раньше и повели ее к зубному врачу. По словам воспитательницы, ребенку "положили мышьяк". О какой именно стоматологии идет речь – на данный момент выясняют. На следующий день девочки в детском саду не было – родители сказали, что у нее болит живот.

Ее привели в амбулатории и были жалобы на тошноту и рвоту. Врач-педиатр, которая осматривала ребенка, сообщила, что угроз жизни ребенка не было и ей назначили лечение и отпустили домой.

В субботу девочке стало совсем плохо и родители вызвали скорую помощь. Ребенок умер дома в присутствии врачей и спасти ее не удалось. Медики подозревают, что причиной смерти мог стать тромб. Назначено вскрытие, результат которого установит причину смерти ребенка.

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