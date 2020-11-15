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В Киеве умер профессор медицины: был первооткрывателем в Украине

Киев, Воскресенье 15 ноября 2020 12:24
В Киеве умер профессор медицины: был первооткрывателем в Украине
Умер профессор Вадим Березовский (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Профессор создал устройство дискретного измерения давления

Известнейший украинский ученый Вадим Березовский, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Премии Академии наук УССР, специалист в области физиологии и космической медицины умер в возрасте 88 лет. Об этом рассказала его дочь и бывшая народный депутат, доктор медицинских наук Ольга Богомолец на своей странице в Facebook.

"Проф. Березовский Вадим Акимович - всегда веселый, непрерывный и неутомимый борец за справедливость и долголетие, за освоение космоса, за сохранение парков Киева, за защиту Александровской больницы", - написала она.

По данным экс-чиновницы профессор скончался еще в субботу, в 18:30 в Киеве. Причина смерти не сообщается. Прощание с Вадимом Якимовичем пройдет в понедельник на Байковом кладбище в 12:00.

В Киеве умер профессор медицины: был первооткрывателем в Украине

В Киеве умер профессор медицины: был первооткрывателем в Украине

В Киеве умер профессор медицины: был первооткрывателем в Украине

Ученый Вадим Березовский в кругу семьи (фото: facebook.com/bogomolecolga)

Вадим Березовский стал двигаться по пути медицины в 1950 году, когда поступил в Киевский медицинский институт на лечебный факультет. В течение долгих лет его врачебной практики ему удалось сделать множество разработок, написать десятки монографий и сделать собственные открытия в области физиологии.

Вадим Березовский в сотрудничестве с патофизиологом Николаем Сиротининым первыми в Украине использовали электрохимический метод измерения напряжения кислорода в человеческих живых тканях и лабораторных тканях.

Был отмечен премией президиума Академии наук УРСРС за наработки и внедрение в промышленное производство оксинтензометра - первого в Советском Союзе прибора для измерения напряжения кислорода в тканях животных и людей.

Вместе с сотрудниками отдела кардиологии создано и запатентовано устройство дискретного измерения систолического и диастолического напряжения кислорода в миокарде.

В дальнейших исследованиях при использовании новейших мембранных технологий и эффекта "мембранного сита", создает генераторы искусственного горного воздуха, которые способны обеспечить индивидуальное дозирование нормобарической саногенной гипоксии — приборы "Борей" и "Оротон".

Профессор Березовский активно выступал против застройки Александровской больницы.

Ранее мы писали, что в Киеве от осложнений коронавируса скончался выдающийся украинский профессор и реаниматолог. Ему был 71 год.

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