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В Броварах незнакомец проник в детскую больницу и пырнул тесаком медсестру

Автор: Владимир Костырин

В Броварах неизвестный мужчина проник в инфекционное отделение детской больницы, солгал медикам о том, что находится в учреждении вместе со своим ребенком, а при попытке медсестры задержать гражданина - пырнул ее ножом, похожим на тесак.

Об этом передает издание "Трибуна".

После нападения незнакомец бросился бежать и выпрыгнул с 3-го этажа соматического корпуса - именно тут в связи с капремонтом временно располагается инфекционное отделение.

Удачно приземлившись на асфальт, буйный мужчина продолжил свой побег - уже от охраны больницы - и теперь перепрыгнул через забор и окончательно скрылся от преследователей.

По словам заместителя директора ББКЛ Натальи Волошиной, нападавшему на вид около 30-35 лет. Сам инцидент в центре "Детская больница" произошел еще 20 сентября.

Пострадавшая медсестра получила удар тесаком с лезвием длиной около 50 см по руке, ей оказали необходимую помощь.

Найти опасного "визитера" больницы пока не удалось.

Ранее сообщалось, что в Киеве голый парень под наркотиками вооружился бутылкой и напал на посетителей кафе, ранив двух мужчин.

Также мы писали о том, что перед этим в Киеве пациент напал на врачей скорой помощи, после чего пострадавших госпитализировали.

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Бровары