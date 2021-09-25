У Броварах незнайомець проник до дитячої лікарні та штрикнув тесаком медсестру

Після нападу незнайомець кинувся бігти та вистрибнув з 3-го поверху соматичного корпусу - саме тут у зв'язку з капремонтом тимчасово розташовується інфекційне відділення.

Вдало приземлившись на асфальт, буйний чоловік продовжив свою втечу - вже від охорони лікарні - і тепер перестрибнув через паркан й остаточно зник від переслідувачів.

За словами заступниці директора ББКЛ Наталії Волошиної, нападнику на вигляд близько 30-35 років. Сам інцидент в центрі "Дитяча лікарня" стався ще 20 вересня.

Постраждала медсестра отримала удар тесаком з лезом довжиною близько 50 см по руці, їй надали необхідну допомогу.

Знайти небезпечного "візитера" лікарні поки не вдалося.