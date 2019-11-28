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СБУ разрешила Кислину въезд в Украину после отказа от денег Януковича

Новости » Политика     28.11.2019 - 18:06
СБУ разрешила Кислину въезд в Украину после отказа от денег Януковича
Фото: Сэм Кислин (theins.ru)

Кислину разрешили въезд в Украину в мае 2019

Служба безопасности Украины в мае 2019 года сняла запрет на въезд американскому бизнесмену Сэму Кислину в обмен на отказ от претензий на конфискованные активы окружения бывшего президента Виктора Януковича. Об этом говорится в материалах суда, передает РБК-Украина.

Отметим, СБУ вынесла решение о запрете въезда Кислину 4 июня 2018 года сроком на 5 лет, то есть до июня 2023 года. Спецслужба опасалась, что он как владелец кипрской офшорной компании Opalcore захочет вернуть себе деньги, изъятые в рамках спецконфискации 1,5 млрд долларов активов окружения Януковича.

"Основанием для запрета въезда были возможные намерения истца (Кислина, - ред.) вернуть с нарушением действующего законодательства Украины 20 млн долларов США из государственного бюджета Украины для дальнейшей дискредитации действующей власти", - сказано в материалах суда.

Тем не менее, 16 мая 2019 года СБУ отменила запрет, так как, по ее данным, Кислин отказался от планов судиться с украинской властью за потерянные активы.

В постановлении СБУ указано, что Кислин "оставил намерения вернуть с нарушением действующего законодательства Украины 20 млн долларов США из государственного бюджета Украины".

Бизнесмен, в свою очередь, решил судиться с СБУ и Государственной пограничной службой Украины, которые во время действия запрета 29 августа 2018 года не пропустили его в аэропорту "Борисполь" и принудительно вернули его в США.

25 ноября киевский суд удовлетворил иск Кислина и признал незаконным и безосновательным вынесение ему запрета на въезд в Украину.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан опроверг информацию о встрече с Кислиным. До этого издание The Insider утверждало, что Кислин присутствовал на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в США, а также на встрече в более узком кругу, где украинского лидера представлял Богдан. По данным The Insider, Кислин поднимал вопрос возвращения активов.

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