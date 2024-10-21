Брітні Спірс "зіграла весілля" на тлі чуток про роман з будівельником (відео)

Хто бойфренд Брітні

Співачка, яка вже тричі була одружена, а кожне з її розлучень супроводжувалося гучними скандалами, не може поскаржитися на брак уваги з боку чоловіків. Торік вона розірвала шлюб з Семом Асгарі, а тепер, за чутками, зустрічається із 38-річним будівельником Полом Солісом. Він робив ремонт у неї вдома.

І вже скоро Спірс можуть зробити пропозицію. Як виявилося, Соліс почав стосунки зі співачкою, коли ще не розлучився зі своєю дружиною. Кілька днів тому, за даними джерел, чоловік усе ж раки розірвав шлюб.

І тепер у оточенні Спірс вважають, що співачці ось-ось освідчаться. Близькі співачки хвилюються, адже Соліс має кримінальне минуле, а також він нібито користується її надмірною добротою.

"Пол узяв на себе роботу менеджера Брітні з соціальних мереж, і тепер деякі з його дітей (а всього їх дев'ять) живуть у її будинку. Брітні заплющує на це очі. Якщо хтось не зможе відмовити її від цього, Пол стане наступним Кевіном Федерлайном, лише у 10 разів гірше", - заявили джерела.

Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)

Що каже сама Спірс

Брітні не коментує тему нових стосунків, проте на своїй сторінці в Instagram вона розмістила допис, що інтригує. У ньому вона написала, що одружилася, але не зі своєю другою половинкою, а з собою.

Таку заяву вона робила ще тиждень тому, але потім деякі дописи було видалено. І нині Спірс стверджує, що шлюб із самою собою став одним з її найкращих рішень.

На відео співачка показала, як "святкує весілля". Вона танцювала у білій сукні та фаті.

Що відомо про особисте життя Брітні Спірс

У "нульових" співачка зустрічалася з Джастіном Тімберлейком, їхній роман тривав чотири роки, проте до весілля так і не дійшло. Після цього, у 2024 році, Спірс та її друг дитинства Джейсон Олександр одружилися у Лас-Вегасі. Проте вже за 55 годин їхній шлюб було анульовано.

Цього ж року зірка вийшла за Кевіна Федерлайна. З ним вона прожила у шлюбі три роки і народила від нього двох синів. Танцюрист отримав опіку над дітьми, після розлучення з ним вона опинилася в психіатричній клініці.

Потім у Брітні було чимало хлопців, проте офіційно зв'язати себе обітницями шлюбу, вже втретє, вона наважилася лише у 2016 році. Її обранцем став фітнес-тренер Сем Асгарі. З ним вона розлучилася у 2023 році.