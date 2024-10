Дженніфер Лоуренс стане мамою вдруге

Так, розмови про вагітність Лоуренс пішли після того, як папараці зняли її в Лос-Анджелесі - вона прямувала на вечерю і не особливо приховувала свій кругленький животик.

Згодом з'ясувалося, що актриса та її 40-річний чоловік чекають на другу дитину. Крім публікації на сайті, ця новина також з'явилася в офіційних соціальних мережах видання.

"Вітаємо Дженніфер Лоуренс! Оскароносна актриса чекає на другу дитину від свого чоловіка - власника художньої галереї Кука Мароні", - написав журнал у підписі до допису, додавши, що представники Лоуренс підтвердили виданню радісну новину.

До слова, Дженніфер та її коханий Кук Мароні, які уклали шлюб у жовтні 2019 року, вже виховують 2-річного сина Сая.

В інтерв'ю журналу Interview Magazine у червні 2023 року Лоуренс обговорила з 52-річною актрисою Кемерон Діас, як поява сина змінила її погляд на папараці.

Jennifer Lawrence was spotted showing off a slight baby bump while out with her husband, Cooke Maroney, in Los Angeles. pic.twitter.com/hHeaRWG3bF