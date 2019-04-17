Бритни Спирс завершает музыкальную карьеру: в чем причина

Бритни Спирс приняла решение покинуть сцену из-за болезни отца, а также из-за своих проблем с психическим здоровьем. Об этом сообщил светский обозреватель Роб Шутер в своем подкасте Straight Shuter.

Шутер отметил, что близкие люди поддерживают 37-летнюю поп-звезду и не думают о том, сколько денег она потеряет, если завершит свою музыкальную карьеру. Он также отметил, что певица за всю свою карьеру заработала больше денег, чем она сможет потратить. А сейчас она ищет то, чего не может купить – счастье.

Напомним, что в начале апреля Бритни Спирс легла в психиатрическую клинику на лечение на 30 дней из-за болезни своего отца, который с конца прошлого года страдает от проблемы с кишечником и толстой кишкой. Отец Бритни Спирс перенес уже две операции.

Бритни Спирс с родителями (фото: instagram.com/britneyspears)

В ноябре 2018 года певица приостановила свое шоу Domination в Лас-Вегасе, чтобы разобраться с проблемами со здоровьем отца. Тогда она рассказала, что отца госпитализировали, и он чуть не умер.

Стоит отметить, что Бритни находится под наблюдением врачей с 2008 года. Тогда у нее произошел нервный срыв на почве тяжелого развода с Кевином Федерлайном.

При этом из-за нервного срыва поп-звезды двоих сыновей певицы передали под опеку бывшего мужа.

Позже Бритни Спирс познакомилась со своим возлюбленным Сэмом Асгари на съемках клипа Slumber Party.

Ранее сообщалось, что известная украинская певица Катя Бужинская попала в больницу из-за сильного истощения, которое было связано напряженным графиком работы.

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