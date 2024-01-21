Брітні Спірс відверто розповіла про свою вагу та пристрасть до їжі

Брітні Спірс розповіла про свою пристрасть до їжі, а також про свою вагу, харчові звички протягом усього життя та улюблені солодкі закуски.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки та видання People.
"Їжа - моя слабкість, я визнаю це і визнавала завжди, з дитинства", - почала свою розповідь співачка.
"Коли я була молодшою і ходила з мамою в ресторани, вона або говорила, сиди спокійно, або ти їси занадто швидко… будь ласка, сповільнилась. Я пам’ятаю, що в обід усі ще їли, а моя зникла через 2 секунди", - додала вона.
Спірс також обговорила свою вагу, написавши, що вона майже завжди залишається незмінною, але й зазначила, що вона хотіла б мати набагато меншу вагу, ніж у неї зараз.
"На вагах я зазвичай 135. це моя нормальна вага. Ну, це добре для мене. Я хочу бути 125-128, але я, ймовірно, досягну 140", - зазначила Брітні.
Брітні також розповіла своїм підписникам про десерти, якими вона полюбляє ласувати, розкривши, що одним із її улюблених солодощів є кондитерський виріб Wendy's.
"Я все ще їм ту саму секретну гарячу помадку від Wendy's. Той, у якого смачний брауні. Так, він у них все ще є", - ділиться артистка.
Брітні Спірс розповіла про свою вагу (фото: instagram.com/britneyspears)
Потім у дописі співачка пригадала свого колишнього Сема Асгарі, особистого тренера та фітнес-інфлюенсера.
"Мій колишній чоловік був тренером, тому він знав багато різних способів і простих трюків, щоб залишатися здоровим. З їжею я думаю, що це дивно. Хоча, я вважаю, що час дуже важливий" - каже вона.
Виходить, що ласувати смачною їжею, а особливо солодким, Брітні дуже сильно полюбляє. Тому не приховує своєї пристрасті до смаколиків та відверто говорить про це своїм фоловерам.
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