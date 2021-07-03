На британском ТВ карту Украины на форме сборной сравнили с грязным пятном: вспыхнул скандал

В эфире британского ТВ ведущая популярной передачи отличилась нелепым высказыванием о форме сборной Украины по футболу, сравнив изображение карты страны с пятном грязи.

Реплика прозвучала перед послом Украины в Великобритании Вадимом Пристайко, который был приглашен на шоу, чтобы обсудить грядущий матч на Евро 2020.

Ведущая "Доброе утро, Британия" Кейт Гарравей заявила, что не смогла бы заставить себя надеть форму украинских футболистов, так как карта на желтой ткани выглядит как "пятно".

Британская телеведущая Кейт Гарравей (фото: ITV)

"Я не знаю, хорошо ли вы видите, но на передней части вашей футболки есть карта. Ее трудно разглядеть. Это похоже на футболку, которую мой сын поднимет с пола и посчитает, что она не слишком грязная. Это немного похоже на пятно", - озвучила она свои мысли перед украинским дипломатом, видимо, решив пошутить.

Ведущая на британском ТВ нелестно высказалась о футболке сборной Украины по футболу (фото: скриншот ITV)

Такие слова рассмешили второго телеведущего, а Пристайко проигнорировал колкость, заявив, что решение разместить на форме нашей сборной карту Украины, включая оккупированные Россией территории, вызвано желанием объединить всю нацию во время масштабного турнира.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко пропустил колкость мимо ушей (фото: ITV)

Нужно сказать, что слова Гарравей вызвали массу возмущения: зрители передачи были ошеломлены ее комментариями, и засыпали ведущую в ее Твиттере критическими замечаниями, упрекнув в грубости и нелепости высказываний.