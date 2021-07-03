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На британському ТБ карту України на формі збірної порівняли з брудною плямою: спалахнув скандал

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Велика Британія, Субота 03 липня 2021 17:37
На британському ТБ карту України на формі збірної порівняли з брудною плямою: спалахнув скандал Фото: форма збірної України з футболу для Євро 2020 (facebook.com/zbirna.ua)
Автор: Володимир Костирін

В ефірі британського ТБ ведуча популярної передачі відзначилася недоречним висловлюванням про форму збірної України з футболу, порівнявши зображення карти країни з плямою бруду.

Про це передає Daily Star.

Репліка прозвучала перед послом України у Великій Британії Вадимом Пристайком, який був запрошений на шоу, щоб обговорити прийдешній матч на Євро 2020.

Ведуча "Доброго ранку, Британія" Кейт Гарравей заявила, що не змогла б змусити себе надіти форму українських футболістів, оскільки карта на жовтій тканині виглядає як "пляма".

На британському ТБ карту України на формі збірної порівняли з брудною плямою: спалахнув скандал

Британська телеведуча Кейт Гарравей (фото: ITV)

"Я не знаю, чи добре ви бачите, але на передній частині вашої футболки є карта. Її важко розгледіти. Це схоже на футболку, яку мій син підніме з підлоги та вважатиме, що вона не надто брудна. Це трохи схоже на пляму", - озвучила вона свої думки перед українським дипломатом, мабуть, вирішивши пожартувати.

На британському ТБ карту України на формі збірної порівняли з брудною плямою: спалахнув скандал

Ведуча на британському ТБ невтішно висловилася про футболку збірної України з футболу (фото: скріншот ITV)

Такі слова розсмішили другого телеведучого, а Пристайко проігнорував випад, заявивши, що рішення розмістити на формі нашої збірної карту України, включаючи окуповані Росією території, викликане бажанням об'єднати всю націю під час масштабного турніру.

На британському ТБ карту України на формі збірної порівняли з брудною плямою: спалахнув скандал

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко пропустив недоречну фразу повз вуха (фото: ITV)

Потрібно сказати, що слова Гарравей викликали масу обурення: глядачі передачі були приголомшені її коментарями, і засипали ведучу в її Твіттері критичними зауваженнями, дорікнувши в грубості та безглуздості висловлювань.

Як повідомлялося, футболки збірної України в магазинах розкупили миттєво, і тепер такий одяг вже дефіцит, а деякі "умільці" на тлі попиту навіть стали випускати підробки.

Також ми писали про те, що напередодні матчу Україна - Англія коментатор дав прогноз на цю найважливішу гру на Євро 2020.

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