В Британии застрелили известного актера: появились первые детали

Брэдли Уэлш застрелен в Британии - биография актера (коллаж РБК-Украина)

Брэдли Уэлш сыграл роль мафиози в фильме "На игле-2"

Брэдли Уэлш, прославившийся в фильме Денни Бойла "На игле-2", был застрелен на пороге собственного дома в Эдинбурге, столице Шотландии (Великобритания). Актеру и боксеру было всего 42 года. Об этом пишет The Sun.

Трагический инцидент произошел в среду, 17 апреля. Известно, что когда Уэлш возвращался домой, неизвестный выстрелил ему в голову. Через несколько минут он скончался. Прибывшим медикам осталось лишь констатировать смерть.

Соседи, услышав перестрелку, решили, что на улице происходят беспорядки. Они и вызвали полицию, которая обнаружила застреленного актера.

В полиции заявляют, что убийство Брэдли Уэлша - это загадочное преступление. Правоохранители начали патрулирование района Эдинбурга, где случилось происшествие.

Брэдли Уэлш застрелен в Британии - биография актера (фото: twitter.com snapagency)

В молодости у Брэдли были большие проблемы с законом. Он входил в группу футбольных хулиганов и чудом не стал членом одной из преступных организаций. Вырваться из криминального окружения ему помогли занятия боксом. Уэлш даже завоевал титул чемпиона Великобритании в легком весе.

Спортивные успехи позволили ему со временем открыть собственный спортзал, в котором могли бесплатно заниматься боксом трудные подростки.

Брэдли Уэлш застрелен в Британии - биография актера (кадр из к/ф)

В фильме Дэнни Бойла "На игле-2" Брэдли Уэлш сыграл мафиози мистера Дойла, который держит сеть саун.

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