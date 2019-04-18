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У Британії застрелили відомого актора: з'явилися перші деталі

STYLERЖиття    18.04.2019 - 18:19
У Британії застрелили відомого актора: з'явилися перші деталі
Бредлі Уелш застрелений в Британії - біографія актора (колаж РБК-Україна)

Бредлі Уелш зіграв роль мафіозі у фільмі "На голці-2"

Бредлі Уелш, який прославився у фільмі Денні Бойла "На голці-2", був застрелений на порозі власного будинку в Эдинбургу, столиці Шотландії (Великобританія). Акторові і боксеру було всього 42 роки. Про це пише The Sun.

Трагічний інцидент стався в середу, 17 квітня. Відомо, що коли Уелш повертався додому, невідомий вистрілив йому в голову. Через кілька хвилин він помер. Прибулим медикам залишилося лише констатувати смерть.

Сусіди, почувши стрілянину, вирішили, що на вулиці відбуваються заворушення. Вони і викликали поліцію, яка знайшла застреленого актора.

У поліції заявляють, що вбивство Бредлі Уелша - це загадковий злочин. Правоохоронці почали патрулювання району Единбурга, де сталася пригода.

У Британії застрелили відомого актора: з'явилися перші деталі

Бредлі Уелш застрелений в Британії - біографія актора (фото: twitter.com snapagency)

В молодості у Бредлі були великі проблеми з законом. Він входив до групи футбольних хуліганів і дивом не став членом однієї із злочинних організацій. Вирватися з кримінального оточення йому допомогли заняття боксом. Уелш навіть завоював титул чемпіона Великобританії в легкій вазі.

Спортивні успіхи дозволили йому згодом відкрити власний спортзал, в якому могли безкоштовно займатися боксом важкі підлітки.

У Британії застрелили відомого актора: з'явилися перші деталі

Бредлі Уелш застрелений в Британії - біографія актора (кадр з к/ф)

У фільмі Денні Бойла "На голці-2" Бредлі Уелш зіграв мафіозі містера Дойла, який тримає мережу саун.

Раніше ми повідомляли про раптову смерть відомої російської актриси, вдови Євгена Євстигнєєва.

Нагадаємо, у Великобританії померла зірка фільму "Хмарний атлас" Майя-Лесія Нейлор. Їй було всього 16 років.

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