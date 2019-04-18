Внезапно умерла известная российская актриса: все подробности

Ирина Цывина умерла - биография актрисы (фото: torange.biz)

Ирина Цывина была вдовой Евгения Евстигнеева

Ирина Цывина умерла 18 апреля на 56-м году жизни. Актриса известна по ролям в сериалах "Кадетство", "Папины дочки", "Полицейский с Рублевки", а также по ролях в театре. Об этом сообщают росСМИ.

Причины смерти пока не сообщаются.

Актриса была третьей и последней женой Евгения Евстигнеева, с которым они счастливо прожили в браке шесть лет, до смерти великого актера в 1992 году. Она была младше актера на 34 года, но разница в возрасте их не смущала.

Цывина родилась в Минске, окончила школу-студию МХАТ, играла на сцене Московского академического театра, МХАТа имени Чехова и "Сатирикона". После смерти Евстигнеева с 1993 года по 2003 год жила и работала в США.

Ирина Цывина умерла - биография актрисы (фото: ruskino.ru)

Ирина официально была в браке четыре раза. Первый фиктивный брак заключила по просьбе Евстигнеева, который был ее преподавателем, с администратором МХАТа для получения московской прописки.

Вторым супругом актрисы стал Евгений Евстигнеев.

Ирина Цывина умерла - биография актрисы (актриса со вторым мужем Евгением Евстигнеевым, фото: ruskino.ru)

Третий раз Цывина вышла замуж за продюсера Джорджа (Георгия) Пусепа, эмигрировавшего из России в США. Актриса родила третьему супругу двоих детей. Однако брак распался, а экс-супруг отобрал у нее дочь и увез в Черногорию.

После возвращения в РФ Цывина вышла замуж за бизнесмена Александра Благонравова, с которым прожила 11 лет, позже пара рассталась.

Ирина Цывина умерла - биография актрисы (фото: ruskino.ru)

По возвращении в Россию она занималась преподаванием актерского мастерства и психологии общения, а также снималась в кино. Среди ее работ - сериалы "Кадетство", "Ольга", "Папины дочки", "Полицейский с Рублевки", "Петровка 38".

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