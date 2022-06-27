Провокация России: украинка, "укравшая" британца из семьи, впервые лично прокомментировала скандал

Я никого не крала из семьи

29-летний Тони Гарнетт ушел от своей жены Лорны буквально через 10 дней после того, как в их дом приехала беженка со Львова София Каркадым. Он объяснил, что влюбился в украинку с первого взгляда и поэтому ушел от жены и двух детей.

"Первое, что я хочу отметить - я никого не крала из семьи. Это было его сознательное и взвешенное решение, решение 29-летнего мужчины, который имеет право влюбиться. Имеет право быть счастливым и имеет право на то, чтобы выбирать, с кем быть", - пишет София.

Далее девушка обвиняет прессу в распространении слухов и утверждает, что из счастливой семьи украсть кого-то за 10 дней невозможно. Также она сообщила, что информацию сначала подхватили российские паблики, а потом уже украинские. И никто не поинтересовался у Софии, насколько информация достоверна.

"Третье – это собственно провокации со стороны России, которые Украина с радостью подхватила. Перед тем как запостить в телеграмм канале информацию, почему никто не поинтересовался достоверна ли она или не связался со мной?" - пишет девушка.

Она добавила, что у нее с любимым все отлично и скоро она расскажет некоторые детали о его бывшей жене.

"У нас с Энтони все чудесно. А вот вокруг начинает всплывать жуткая правда о его бывшей, даже не жене, которую я скоро также опишу", - пообещала София.

Фото: instagram.com/sonya_dobrvlsk

Что произошло в британской семье

София Каркадым - беженка со Львова. До войны она работала менеджером в IT. В апреле она решила уехать из Украины из-за полномасштабного вторжения России.

Сначала она поехала в Берлин, где ждала оформления британской визы. А 4 мая она прилетела в Манчестер, где ее приютила семья Тони и Лорны. В семье также воспитывается две девочки - шести и трех лет. Тони и Лорна были вместе с 2014 года.

Для Софии освободили одну из детских, а девочек поселили в одну, хотя мама была против. А через 10 дней разгорелся жуткий скандал и Лорна вынуждена была выгнать не только беженку, но и своего мужа.

Оказалось, что у пары развился бурный роман и он влюбился в украинку с первого взгляда. Дочери Тони тоже прониклись симпатией к Софии. А вот Лорна считает, что у Софии был план с первого дня приезда.

Фото: София Каркадым (instagram.com/sonya_dobrvlsk)