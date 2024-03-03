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BRIT Awards 2024: усі переможці музичної премії

RAYE (фото: instagram.com/brits)
Автор: Іванна Пашкевич

2 березня в Лондоні відбулася найпрестижніша британська музична премія в царині поп-музики BRIT Awards 2024, яку вважають британським еквівалентом церемонії вручення нагород Греммі. Тріумфаторкою стала співачка RAYE, здобувши перемогу в 6-ти номінаціях.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку заходу.

Повний список переможців BRIT Awards 2024

Британська пісня року: Raye and 070 Shake - Escapism

 

Альбом року: RAYE - My 21st Century

 

Артист року: RAYE

Глобальна ікона: Кайлі Міноуг

 

Гурт року: Jungle

 

Найкращий альтернативний-рок гурт: Bring Me The Horizon

 

Хіп-хоп артист року: Casisdead

 

Найкращий R&B-артист: Raye

Найкращий танцювальний артист: Calvin Harris

 

Найкращий новий артист: Raye

Міжнародний гурт року: Boygenius

 

Міжнародний артист року: SZA

 

Міжнародна пісня року: Miley Cyrus - Flowers

 

Найкращий поп-артист: Dua Lipa

 

Найкращий висхідний артист: The Last Dinner Party

 

Автор пісень року: RAYE

Продюсер року: Chase & Status

 

Пропонуємо згадати переможців престижної премії Греммі 2024.

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