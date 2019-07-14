Брежнев позавидует: Анна Седокова насмешила сеть нелепым макияжем

Анна Седокова, которая привыкла шокировать пользователей своими эпатажными нарядами, на этот раз больше удивила фанов макияжем, нежели одеждой. Соответствующее фото артистка опубликовала в соцсети Instagram.

Под снимком Седокова поделилась с подписчиками чувством, которое нахлынуло на нее во время одной из съемок. "Страх подвести команду, страх не победить, страх утонуть, упасть, быть съеденным тараканами и змеями. И там четко понимаешь, что вроде тебя и страхуют и вроде сьемки, но все равно очень страшно, а если это случится со мной. И единственный способ - это преодолевать себя. Забивать на этот самый страх. И дышать. Глубоко и медленно", - поделилась артистка.

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Подписчиков привлек не столь текст, как фото, которое разместила Седокова для своих фанатов. Помимо губ, которые увеличиваются у певицы с каждым разом все больше, комментаторов привлек макияж в целом. Некоторые посчитали, что на этот раз у артистки слишком широкие брови:

Аня Седокова уже изменила себя полностью, почти не узнала.

С губами беда.

Да повынимай все это из себя!

А брови из щетки для обуви?

Наконец-то в одежде.

Брови зачет! Брежнев позавидует.

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Напомним, что вульгарный образ Седоковой перешел все границы.

Ранее сообщалось о том, что Седокова рассказала девушкам о том, как понравиться мужчине.